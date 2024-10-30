Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Худрук Госоркестра Чижевский рассказал о проблемах с финансированием

Художественный руководитель Госоркестра им. Светланова Филипп Чижевский в интервью «Ъ» рассказал о проблемах с финансированием симфонического коллектива. Вместе с тем, рассказал дирижер, оркестр недоукомплектован и нуждается в репетиционной базе и инструментарии. До назначения господина Чижевского в августе 2024 года оркестр оставался без худрука более двух лет.

Филипп Чижевский пояснил, что постепенно разбирается с проблемами Госоркестра, которые долгое время не решались. «Есть проблемы с финансированием, очевидно, что гранта не хватает, он давно не индексировался. У Госоркестра нет ни одного спонсора, их нужно искать»,— сказал дирижер.

Существенным неудобством он назвал отсутствие репетиционной базы. «Сейчас оркестр скитается, оставляет инструменты там, где возможно, а потом, например, звонят из БЗК (Большой зал консерватории.— ''Ъ'') и говорят: ''Заберите свои контрабасы, они нам мешают''»,— рассказал Филипп Чижевский. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Подробнее читайте в интервью «Ъ», которое будет опубликовано позднее.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...