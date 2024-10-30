Худрук Госоркестра Чижевский рассказал о проблемах с финансированием

Художественный руководитель Госоркестра им. Светланова Филипп Чижевский в интервью «Ъ» рассказал о проблемах с финансированием симфонического коллектива. Вместе с тем, рассказал дирижер, оркестр недоукомплектован и нуждается в репетиционной базе и инструментарии. До назначения господина Чижевского в августе 2024 года оркестр оставался без худрука более двух лет.

Филипп Чижевский пояснил, что постепенно разбирается с проблемами Госоркестра, которые долгое время не решались. «Есть проблемы с финансированием, очевидно, что гранта не хватает, он давно не индексировался. У Госоркестра нет ни одного спонсора, их нужно искать»,— сказал дирижер.

Существенным неудобством он назвал отсутствие репетиционной базы. «Сейчас оркестр скитается, оставляет инструменты там, где возможно, а потом, например, звонят из БЗК (Большой зал консерватории.— ''Ъ'') и говорят: ''Заберите свои контрабасы, они нам мешают''»,— рассказал Филипп Чижевский. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Подробнее читайте в интервью «Ъ», которое будет опубликовано позднее.