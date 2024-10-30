В Челябинске прокуратура проверит состояние новой плитки на Алом поле

Прокуратура Челябинской области организовала проверку сообщений о неудовлетворительном состоянии тротуарной плитки в сквере Алое поле Челябинска. Информация об этом была опубликована 30 октября региональным отделением общественного движения «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно публикации, подрядчики некачественно выполнили работы по благоустройству сквера: новая тротуарная плитка уложена криво, на ней уже имеются трещины. Прокуратура проверит администрацию Центрального района Челябинска и поставщиков на соблюдение законодательства о контрактной системе.

По данным госзакупок, контракт на выполнение работ по замене тротуарной плитки у храма Александра Невского администрация Центрального района Челябинска заключила в апреле 2024 года с местным ООО «Строймиг». Стоимость благоустройства составила более 54,5 млн руб.