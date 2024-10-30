Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске прокуратура проверит состояние новой плитки на Алом поле

Прокуратура Челябинской области организовала проверку сообщений о неудовлетворительном состоянии тротуарной плитки в сквере Алое поле Челябинска. Информация об этом была опубликована 30 октября региональным отделением общественного движения «Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно публикации, подрядчики некачественно выполнили работы по благоустройству сквера: новая тротуарная плитка уложена криво, на ней уже имеются трещины. Прокуратура проверит администрацию Центрального района Челябинска и поставщиков на соблюдение законодательства о контрактной системе.

По данным госзакупок, контракт на выполнение работ по замене тротуарной плитки у храма Александра Невского администрация Центрального района Челябинска заключила в апреле 2024 года с местным ООО «Строймиг». Стоимость благоустройства составила более 54,5 млн руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...