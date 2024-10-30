Глава Гафурийского района Башкирии ушел в отставку

Глава Гафурийского района Башкирии Фанзиль Чингизов ушел в отставку, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

В администрации района «Ъ-Уфа» сообщили, что исполняющей обязанности руководителя района назначена Нурсиля Хасанова, которая до этого занимала должность управляющей делами. Конкурс по замещению вакантной должности должен начаться на этой неделе и ориентировочно продлится около месяца.

Фанзилю Чингизову 55 лет. Главой Гафурийского района стал в 2019 году. До этого он около семи лет возглавлял администрацию Кармаскалинского района и около года был заместителем заведующего отделом образования и науки аппарата правительства Башкирии.

Венера Хисамова