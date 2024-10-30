На вокзалах СЖД стали чаще оставлять вещи в камерах хранения

На вокзалах Северной магистрали за 9 месяцев 2024 года автоматическими камерами хранения воспользовались 94 тыс. раз, что на 27% больше показателей прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Северной железной дороги».

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Чаще всего вещи оставляли на вокзале «Ярославль-Главный» - 21,7 тыс. раз. По 13 тыс. раз воспользовались камерами хранения на вокзалах Вологды и Архангельска. В Сыктывкаре оставить на хранение вещи понадобилось 7,4 тыс. раз, а в Котласе-Южном – 6,3 тыс. раз.

Алла Чижова