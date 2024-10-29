Мэрия готовится собирать «подснежники»

Мэрия Екатеринбурга предложила городской думе принять положение об эвакуации брошенных автомобилей, владельцы которых не уберут их сами в установленный срок. Депутаты, рассмотрев проект документа на комиссии по безопасной жизнедеятельности, отметили, что он не предусматривает эвакуацию автомобилей с дворовых территорий и не содержит четких сроков изъятия. Мэрия собирается представить доработанный документ к весне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Мэрия хочет создать механизм для эвакуации брошенных автомобилей, если они мешают проезду или уборке снега. До 2023 года обязанность сообщать о брошенных автомобилях была у участковых полицейских, но позже эту функцию упразднили. Подобные документы уже приняты в Новосибирске и Челябинске. На заседании комиссии по безопасной жизнедеятельности населения 15 октября начальник ДПС и розыска Госавтоинспекции Антон Попов сообщил, что с начала 2024 года в городе было эвакуировано более 10 тыс. брошенных автомобилей.

Вопрос об эвакуации автотранспортных средств обсудили на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности. Мэрия предполагает, что заниматься эвакуацией автомобилей будет организация, которую выберут с помощью конкурса, пояснила депутатам заместитель председателя комитета по благоустройству мэрии Юлия Русалева.

Решение о том, является ли автомобиль брошенным, будет принимать комиссия, в которую планируется включить участкового, сотрудника ГИБДД и сотрудника городской администрации. Если владелец транспорта не уберет его в течение 5-7 дней, автомобиль эвакуируют, а затем через суд смогут признать бесхозным и обратить в муниципальную собственность.

Депутат от «Единой России» Виталий Чачин предложил включить в состав комиссии сотрудника прокуратуры, чтобы ведомство могло участвовать в решении вопроса по эвакуации автомобиля. Его коллега Тимофей Жуков обратил внимание на то, что в правоохранительных органах наблюдается некомплект сотрудников, а необходимость участвовать в комиссиях будет дополнительно отнимать их время. Госпожа Русалева уточнила, что направит запросы в полицию о том, готово ли ведомство участвовать в работе комиссий.

Юлия Русалева рассказала, что уведомлять владельца будут бумагой, оставленной под дворником на лобовом стекле. Кроме того, информацию будут публиковать на сайте администрации. Тимофей Жуков предложил дополнительно присылать уведомление владельцу через сервис «Госуслуги».

Врио заместителя начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Антон Попов отметил, что не всегда есть возможность установить, кому принадлежит автомобиль, если на нем нет номерных знаков. Но если владельца можно будет установить по базам Госавтоинспекции и у него есть аккаунт на «Госуслугах», ему будут направлять уведомление и с помощью сервиса. Госпожа Русалева сказала, что включит этот вариант в проект положения, хотя в других регионах, где действует подобная система, такой практики не предусмотрено.

Тимофей Жуков предложил запросить экспертизу проекта документа у Уральской государственной юридической академии (УрГЮА), чтобы он отвечал всем требованиям законодательства. Юлия Русалева отметила, что пояснения требует только один момент: положение в первую очередь касается дорог общего пользования и межквартальных проездов, которые находятся в собственности у муниципалитета.

По ее словам, зачастую бесхозные автомобили оставляют на придомовых территориях, которые находятся в собственности у жильцов дома. В таком случае администрация не имеет права изымать имущество с этой территории, поскольку в первую очередь право на него принадлежит собственнику.

По словам госпожи Русалевой, жильцы домов, которых беспокоит бесхозный автомобиль на территории, могут организовать общедомовое собрание через УК или ТСЖ, а затем обратиться в суд, чтобы установить право собственности на автомобиль и распорядиться им, в частности, эвакуировать и утилизировать, либо «использовать в качестве элемента благоустройства».

Отдельно депутаты обсудили, что делать с автомобилями, признанными брошенными. Первоначально в документе был предусмотрен вариант утилизации, но депутаты заметили, что автомобили могут быть использованы в нуждах муниципалитета, либо их можно продать. Тимофей Жуков предложил отправлять автомобили на СВО. Госпожа Русалева добавила, что в других регионах этот вопрос остается нерешенным: так, в Челябинске на стоянках после принятия подобного документа скопилось более сотни автомобилей, но утилизировать их пока не решаются.

После заседания председатель комиссии Игорь Володин пояснил журналистам, что документ пока находится в стадии разработки, поэтому не до конца ясно, по каким критериям будут определять, что автомобиль является бесхозным, какой срок потребуется для признания его таковым, кто будет сигнализировать о нем комиссии.

В документ будут внесены правки в соответствие с замечаниями депутатов, после чего он будет согласовываться в администрации и дорабатываться правовым отделом мэрии, пообещала Юлия Русалева. По ее оценкам, этот процесс может занять около четырех-пяти месяцев.

Депутаты договорились повторно собраться в январе, чтобы подвести промежуточные итоги, обсудить ответ, полученный от правоохранительных органов по поводу их возможности участия в комиссиях, а также пригласить на собрание представителей компаний, который будут заниматься эвакуацией.

Анна Капустина