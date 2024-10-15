В Екатеринбурге перевезли более 10 тысяч автомобилей на штрафстоянку в 2024 году

В Екатеринбурге эвакуаторы с начала 2024 года перевезли на специализированную стоянку 10 496 автомобилей, стоящих длительное время на проезжей части, рассказал в ходе заседания думской комиссии по безопасности жизнедеятельности начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Антон Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заместитель директора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры администрации Сергей Яскевич отметил, что в Екатеринбурге для хранения задержанных автомобилей используют четыре специализированные стоянки с общим объемом 290 машиномест. «Для перемещения задержанных в административном порядке транспортных средств имеется 17 эвакуаторов, из них четыре грузовых»,— добавил он.

Господин Яскевич подчеркнул, что реестр индивидуальных предпринимателей и организаций, которые занимаются эвакуацией задержанных автомобилей по заявкам комиссий, сократился «практически вполовину». «Предпринимателям более выгодно заниматься коммерческой эвакуацией транспорта, когда их непосредственно вызывает сам хозяин автотранспорта, который оплачивает услугу сразу, не надо ничего ждать»,— пояснил он.

В конце доклада Сергей Яскевич призвал ГИБДД «активизировать работу» по эвакуации автомобилей. «Недостаточное количество инспекторов задействованы в данной работе»,— отметил он.

Василий Алексеев