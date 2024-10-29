Депутат Жуков предложил отправлять брошенные в Екатеринбурге машины в зону СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков предложил отправлять брошенные на улицах Екатеринбурга машины в зону специальной военной операции (СВО), сообщил корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данное предложение господин Жуков озвучил во время обсуждения вопроса об эвакуации брошенных автомобилей на заседании комиссии по безопасной жизнедеятельности населения. Зампред комитета по благоустройству Юлия Русалева ответила, что предложение «можно обсудить».

Напомним, в ноябре 2022 года господин Жуков отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Он вернулся на Урал весной прошлого года. По данным СМИ, из зоны СВО он вернулся, поскольку получил контузию.

Подробнее о разработке правил эвакуации брошенных автомобилей — в материале «Ъ-Урал» «Мэрия готовится собирать "подснежники"»

Виталий Красиков, Анна Капустина