На Качканарском ГОК БелАЗ насмерть задавил двух человек в «Патриоте»

В Свердловской области на Качканарском горно-обогатительном комбинате (АО «Евраз Качканарский ГОК») БелАЗ насмерть задавил двух человек. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, на предприятии создана комиссия, ведется расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал" Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал"

В понедельник, 28 октября, на рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления машина «УАЗ Патриот» въехала в слепую зону самосвала БелАЗ, который маневрировал перед разгрузкой. «В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью»,— рассказали в компании, добавив, что комбинат окажет необходимую помощь родным погибших.

Полина Хабарова