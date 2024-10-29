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На Качканарском ГОК БелАЗ насмерть задавил двух человек в «Патриоте»

В Свердловской области на Качканарском горно-обогатительном комбинате (АО «Евраз Качканарский ГОК») БелАЗ насмерть задавил двух человек. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, на предприятии создана комиссия, ведется расследование.

Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал"

Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал"

В понедельник, 28 октября, на рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления машина «УАЗ Патриот» въехала в слепую зону самосвала БелАЗ, который маневрировал перед разгрузкой. «В результате водитель УАЗа и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью»,— рассказали в компании, добавив, что комбинат окажет необходимую помощь родным погибших.

Полина Хабарова

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