В Татарстане возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 36 млн рублей

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело против руководства ООО «Абсолют», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год руководство компании уклонилось от уплаты налогов, указав ложные сведения о сделках с 45 контрагентами. В результате бюджет недополучил более 36 млн руб. в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Нарушения были выявлены в ходе совместных действий сотрудников МВД и налоговой службы Татарстана. В рамках дела проведены обыски и другие следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Абсолют» зарегистрировано в Казани и специализируется на производстве электромонтажных работ. Выручка компании за 2023 год составила 718 млн руб. Организация указана как поставщик для ГБУ «Главстрой РТ» и ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Анар Зейналов