Свердловские депутаты запретили работу «наливаек» в жилых домах в ночное время

В Свердловской области с марта 2025 года запретят работу «наливаек» в жилых домах и на прилегающих к ним территориях в ночное время. Заведения смогут продавать пивные напитки в розницу с 8:00 до 23:00. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали 40 депутатов заксобрания региона, один — воздержался. Согласно документу, продавать пивные напитки в круглосуточном режиме в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, смогут только рестораны, бары и кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Министр АПК и потребительского рынка области Анна Кузнецова отметила, что в регионе в круглосуточном режиме на площадях магазинов продается алкоголь навынос. «В Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности организаций, которые с 8:00 до 23:00 часов работают как магазины, а после 23:00 часов — как объекты общественного питания»,— пояснила она. Госпожа Кузнецова добавила, что за три года жители многоквартирных домов направили около 400 жалоб на нарушение тишины и покоя посетителями «наливаек».

В Екатеринбурге, согласно сервису 2ГИС, действует почти 500 магазинов, в которых предлагают разливное пиво. Среди крупных сетей — «Пив&Ко», «Пивная лавка», «Пивной», «Светлое и темное», «Косулинская пивоварня». Зачастую торговые точки располагаются на первых этажах жилых домов. В начале февраля 2024 года Госдума приняла закон, разрешающий регионам самостоятельно устанавливать условия для продажи алкоголя в жилых домах или рядом, в частности, регулировать минимальные требования к точкам общественного питания. Розничная продажа алкоголя в магазинах Свердловской области запрещена с 23:00 до 8:00.

Ранее законопроект поддержали члены комитета заксобрания по аграрной политике и земельным отношениям. Председатель комитета Михаил Копытов подчеркнул, что после принятия поправок депутатам предстоит разработать механизм проверки «наливаек» и наказания нарушителей закона.

Напомним, законопроект об ограничении работы «наливаек» в заксобрание внесло правительство Свердловской области в конце сентября. Область входит в тройку субъектов с наибольшим объемом потребления пива — за 2023 год жители региона выпили 349 млн литров напитка, что превысило показатель 2022 года на 12 млн литров. В союзе пивоваров России призвали власти «бороться с нелегальными заведениями, а не с розницей в целом».

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ-Урал» «"Наливайки" выселяют из жилых домов».

Василий Алексеев