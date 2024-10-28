Три человека погибли, двое ранены в ДТП В Кугарчинском районе Башкирии

Три человека погибли, двое ранены в ДТП на трассе в Башкирии. Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, авария произошла на 326 км автодороги Магнитогорск — Ира у деревни Салихкулово.

Столкнулись УАЗ 66-летнего местного жителя и Hyundai Accent 61-летнего жителя Зианчуринского района. Погибли водитель и два пассажира Hyundai Accent, водитель и пассажир УАЗ госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительным данным, ДТП произошло в в восьмом часу вечера.

Наталья Балыкова