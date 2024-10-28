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Коммерсантъ FM
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Умерла мать Егора Гайдара

В Москве на 100-м году жизни умерла Ариадна Бажова-Гайдар, мать одного из авторов экономических реформ в России 1990-х годов, Егора Гайдара. О ее смерти сообщила пресс-служба фонда имени ее сына. Егор Гайдар умер в 2009 году.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Московский комсомолец» со ссылкой на жену внука госпожи Бажовой писал, что 27 октября женщина упала у себя дома. Прибывшие по вызову врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра и дали обезболивающее, после чего Ариадна Бажова уснула. На следующий день сиделка обнаружила ее мертвой.

Ариадна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске (нынешний Екатеринбург) в семье уральского фольклориста и писателя Павла Бажова, автора сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка». Она окончила историко-филологический факультет Уральского университета. Занималась журналистикой и научной деятельностью. Доктор исторических наук, автор мемуаров об отце.

В 1956 году госпожа Бажова вышла замуж за советского писателя Тимура Гайдара. В том же году у них родился сын Егор. Тимур Гайдар умер в 1999 году. «Она очень страдала от того, что ее младшему сыну выпало реформировать Россию. Как историк, она не ждала от этого ничего хорошего»,— рассказали в Фонде Егора Гайдара.

Фотогалерея

Гайдар и ее команда

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Ариадна Бажова-Гайдар на церемонии вручения премии Егора Гайдара в 2018 году, спустя девять лет после кончины сына

Ариадна Бажова-Гайдар на церемонии вручения премии Егора Гайдара в 2018 году, спустя девять лет после кончины сына

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экономист Егор Гайдар на встрече с журналистами издательского дома «Коммерсантъ» в 2007 году

Экономист Егор Гайдар на встрече с журналистами издательского дома «Коммерсантъ» в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Поколения Гайдаров и Бажовых. Стоят: экономист Егор Гайдар и его сын от первого брака Петр. Сидят: родители Егора — историк Ариадна Бажова-Гайдар и журналист Тимур Гайдар. Позади на стене фотографии отца Ариадны Павла Бажова и отца Тимура Аркадия Гайдара

Поколения Гайдаров и Бажовых. Стоят: экономист Егор Гайдар и его сын от первого брака Петр. Сидят: родители Егора — историк Ариадна Бажова-Гайдар и журналист Тимур Гайдар. Позади на стене фотографии отца Ариадны Павла Бажова и отца Тимура Аркадия Гайдара

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Тимур Гайдар с сыном Егором в 1965 году в Большом Кремлевском дворце в Москве. Там семье писателя Аркадия Гайдара вручили орден Отечественной войны, которого он был удостоен посмертно

Тимур Гайдар с сыном Егором в 1965 году в Большом Кремлевском дворце в Москве. Там семье писателя Аркадия Гайдара вручили орден Отечественной войны, которого он был удостоен посмертно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Писатель и журналист Аркадий Гайдар с сыном Тимуром в 1931 году. Тимур стал прототипом главного героя киносценария и повести «Тимур и его команда»

Писатель и журналист Аркадий Гайдар с сыном Тимуром в 1931 году. Тимур стал прототипом главного героя киносценария и повести «Тимур и его команда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Обложка одного из множества изданий повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». На главного героя повести Тимура мечтали быть похожими несколько поколений советских детей

Обложка одного из множества изданий повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». На главного героя повести Тимура мечтали быть похожими несколько поколений советских детей

Фото: Издательство: Детская литература

Писатель Аркадий Гайдар с детьми в пионерском лагере «Артек» в 1931 году. Кстати, тогда он брал с собой в поездку сына Тимура

Писатель Аркадий Гайдар с детьми в пионерском лагере «Артек» в 1931 году. Кстати, тогда он брал с собой в поездку сына Тимура

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Отец Ариадны Бажовой сказочник Павел Бажов в 1950 году в саду у своего дома в Екатеринбурге (тогда Свердловске) по адресу улица Чапаева, 11. Сегодня этот сад можно посетить

Отец Ариадны Бажовой сказочник Павел Бажов в 1950 году в саду у своего дома в Екатеринбурге (тогда Свердловске) по адресу улица Чапаева, 11. Сегодня этот сад можно посетить

Фото: Тюфяков Иван / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Писатель Павел Бажов в 1946 году. На фото ему 67 лет. Первое издание его уральских сказов «Малахитовая шкатулка», которое и принесло ему известность, вышло в Екатеринбурге (тогда Свердловске) в 1939-м, всего семью годами раньше

Писатель Павел Бажов в 1946 году. На фото ему 67 лет. Первое издание его уральских сказов «Малахитовая шкатулка», которое и принесло ему известность, вышло в Екатеринбурге (тогда Свердловске) в 1939-м, всего семью годами раньше

Фото: Тюфяков Иван / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Экономист Егор Гайдар со второй женой Марией, дочерью фантаста Аркадия Стругацкого

Экономист Егор Гайдар со второй женой Марией, дочерью фантаста Аркадия Стругацкого

Фото: Фонд Егора Гайдара

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Ариадна Бажова-Гайдар на церемонии вручения премии Егора Гайдара в 2018 году, спустя девять лет после кончины сына

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экономист Егор Гайдар на встрече с журналистами издательского дома «Коммерсантъ» в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Поколения Гайдаров и Бажовых. Стоят: экономист Егор Гайдар и его сын от первого брака Петр. Сидят: родители Егора — историк Ариадна Бажова-Гайдар и журналист Тимур Гайдар. Позади на стене фотографии отца Ариадны Павла Бажова и отца Тимура Аркадия Гайдара

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Тимур Гайдар с сыном Егором в 1965 году в Большом Кремлевском дворце в Москве. Там семье писателя Аркадия Гайдара вручили орден Отечественной войны, которого он был удостоен посмертно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Писатель и журналист Аркадий Гайдар с сыном Тимуром в 1931 году. Тимур стал прототипом главного героя киносценария и повести «Тимур и его команда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Обложка одного из множества изданий повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». На главного героя повести Тимура мечтали быть похожими несколько поколений советских детей

Фото: Издательство: Детская литература

Писатель Аркадий Гайдар с детьми в пионерском лагере «Артек» в 1931 году. Кстати, тогда он брал с собой в поездку сына Тимура

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Отец Ариадны Бажовой сказочник Павел Бажов в 1950 году в саду у своего дома в Екатеринбурге (тогда Свердловске) по адресу улица Чапаева, 11. Сегодня этот сад можно посетить

Фото: Тюфяков Иван / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Писатель Павел Бажов в 1946 году. На фото ему 67 лет. Первое издание его уральских сказов «Малахитовая шкатулка», которое и принесло ему известность, вышло в Екатеринбурге (тогда Свердловске) в 1939-м, всего семью годами раньше

Фото: Тюфяков Иван / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Экономист Егор Гайдар со второй женой Марией, дочерью фантаста Аркадия Стругацкого

Фото: Фонд Егора Гайдара

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