Умерла мать Егора Гайдара

В Москве на 100-м году жизни умерла Ариадна Бажова-Гайдар, мать одного из авторов экономических реформ в России 1990-х годов, Егора Гайдара. О ее смерти сообщила пресс-служба фонда имени ее сына. Егор Гайдар умер в 2009 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Московский комсомолец» со ссылкой на жену внука госпожи Бажовой писал, что 27 октября женщина упала у себя дома. Прибывшие по вызову врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра и дали обезболивающее, после чего Ариадна Бажова уснула. На следующий день сиделка обнаружила ее мертвой.

Ариадна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске (нынешний Екатеринбург) в семье уральского фольклориста и писателя Павла Бажова, автора сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка». Она окончила историко-филологический факультет Уральского университета. Занималась журналистикой и научной деятельностью. Доктор исторических наук, автор мемуаров об отце.

В 1956 году госпожа Бажова вышла замуж за советского писателя Тимура Гайдара. В том же году у них родился сын Егор. Тимур Гайдар умер в 1999 году. «Она очень страдала от того, что ее младшему сыну выпало реформировать Россию. Как историк, она не ждала от этого ничего хорошего»,— рассказали в Фонде Егора Гайдара.