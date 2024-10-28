Песков: на саммите БРИКС были приняты все меры для безопасности лидеров стран

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, что во время проведения саммита БРИКС в Казани были приняты все необходимые меры для безопасности участников мероприятия. Об этом сообщают «РИА Новости».

Дмитрий Песков отметил, что все меры безопасности были обеспечены на «высочайшем уровне». Также была «весьма напряженная работа» в обеспечении медицинской безопасности.

Как сообщал «Ъ Волга-Урал» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов перед саммитом БРИКС, в Казани принимаются все меры для обеспечения безопасности гостей мероприятия.

На время подготовки и проведения казанского саммита работало 10 тыс. сотрудников 6 силовых ведомств. В столицу Татарстана привлекли сотрудников органов внутренних дел из 30 регионов России.

Диана Соловьёва