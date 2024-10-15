Сегодня дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. Он будет действовать до 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства Казани.

«На бога надейся, а сам не оплошай — ничего нового. Прошлая зима, как мы все помним, выдалась очень сложной и снежной. Были справедливые нарекания со стороны горожан по уборке снега»,— заявил вчера на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам главы города, отрасль недофинансировали. Прошлой зимой с имеющимся количеством работников дорожных служб использовали меньше половины техники.

«Мы должны встретить зиму во всеоружии. Жители вполне справедливо ждут от нас работы над ошибками и вовремя убранные дороги»,— сообщил Ильсур Метшин.

Этой зимой дорожные службы будут очищать 23 млн кв. м дорог и тротуаров от снега. Это на 550 тыс. больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Для уборки задействуют 562 единицы техники, 75% уже подготовили к зиме.

Для обработки дорог от гололеда заготовили 64 тыс. тонн пескосоляной смеси и 13,2 тыс. тонн дорожного реагента. Снег будут утилизировать на восьми снегоплавильных пунктах. Убирать город от снега будут 495 водителей-механизаторов и 887 дорожных рабочих.

Диана Соловьёва