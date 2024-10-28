Генконсул: проблема расчетов не имеет решающего значения в торговле с Гонконгом

Трудности с банковскими услугами, возникшие у ряда российских компаний в Гонконге, «никогда не имели решающего значения» для двусторонней торговли, заявил генконсул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов в интервью South China Morning Post. По данным издания, проблемы возникли из-за западных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генконсул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов

Фото: @ruconhk Генконсул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов

Фото: @ruconhk

По словам генконсула, санкции США в отношении десятков гонконгских компаний за их предполагаемые связи с Россией были призваны негативно повлиять на российско-китайскую торговлю. Дипломат считает, что Москва и Пекин должны оказывать поддержку бизнес-сообществу, в то время как пострадавшим компаниям приходится самостоятельно справляться с трудностями.

Господин Каргаполов назвал санкции незаконными. «Мировая экономика грубо искажена методами, которые Запад использует для уничтожения своих конкурентов и для наказания тех, кто не следует его правилам, пропитанным неоколониализмом»,— убежден генконсул.

Как отметил дипломат, несмотря на трудности, взаимоотношения России и Гонконга являются частью «всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества» с материковым Китаем. Газета уточняет, что по итогам 2023 года двусторонняя торговля Гонконга с РФ выросла до $5,8 млрд, что на 50,9% больше, чем годом ранее. В прошлом году экспорт вырос на 123%, импорт — на 11,2%. По данным Совета по развитию торговли, российские поставки в основном включали драгметаллы, такие как серебро и платина, а также жемчуг и другие драгоценные камни.

В июле Bloomberg сообщало, что компании из России из-за санкций испытывают проблемы с платежами, на фоне чего более популярными стали криптовалютные расчеты через Гонконг. По данным Reuters, в августе усугубились проблемы при проведении платежей с Китаем, возникшие у экспортеров из России. Объем зависших трансакций собеседники агентства оценили в десятки миллиардов юаней. В сентябре Минфин США ввел санкции в отношении 26 гонконгских компаний.

Об отношениях между Россией и КНР — в материале «Ъ» «Никакой идеологии, только прагматика».