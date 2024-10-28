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Глава Крымского района Сергей Лесь вышел из отпуска и приступил к работе

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, который в середине октября опроверг новость о своем аресте, вышел из отпуска и приступил к своим обязанностям. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации района.

Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

Ранее в своем Telegram-канале чиновник напомнил журналистам, которые публикуют непроверенные данные, об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Информация о задержании Сергея Леся появилась в региональных СМИ 11 октября. В доме главы Крымского района и нескольких его подчиненных якобы проводились обыски, писали СМИ.

Алина Зорина

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