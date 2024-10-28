Полпред Артем Жога начал изучать Урал по книгам Алексея Иванова

Полномочный представитель президента по Уральскому Федеральному округу (УрФО) Артем Жога начал изучать Урал по художественным книгам уральского писателя Алексея Иванова, сообщил он в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Он попросил посоветовать ему книги других писателей и отправлять рекомендации ему на страницу в соцсети «ВКонтакте». «Подарили книгу известного писателя Алексея Иванова — "Ёбург". Только начал читать, буду делиться впечатлениями. Следующей планирую "Тобол". Но не хочу ограничиваться одним автором. Посоветуйте, что еще почитать, хочу увидеть Большой Урал глазами местных авторов»,— сказал полпред.

Ранее Артем Жога впервые на должности полпреда посетил Тюменскую область, провел рабочую встречу в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и съездил в другие регионы УрФО.

Ирина Пичурина