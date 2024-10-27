Полпред Артем Жога посетил гуманитарный центр в Сургуте и «Сургутнефтегаз»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога во время визита в Ханты-Мансийский автономный округ посетил логистический центр Гуманитарного добровольческого корпуса и Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз», сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

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В Гуманитарном добровольческом конкурсе Артем Жога встретился с волонтерами и осмотрел гуманитарную продукцию. «На экспозиции выставки увидел много интересных решений, которые пригодятся парням на переднем крае. Договорились, что сургутские одеяла от тепловизоров будут протестированы непосредственно в зоне СВО»,— написал Артем Жога в своем Telegram-канале.

Совместно с губернатором Югры Русланом Кухаруком Артем Жога посетил Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз». В центре ведется обучение по 796 программам, за время работы с 1965 года он подготовил 1 млн человек. «Развитие образовательных площадок на базе предприятий – это перспективный путь, который в комплексе с другими решениями позволит преодолеть сложный с точки зрения кадров период, готовить профессионалов и давать возможность роста»,— отметил Артем Жога.

Напомним, господин Жога прибыл с визитом в ХМАО — Югру 25 октября. Его встретил губернатор округа Руслан Кухарук.

Анна Капустина