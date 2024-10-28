Казань заняла четвертое место среди самых популярных направлений на Новый год

Столица Татарстана заняла четвертое место среди самых популярных направлений на новогодние праздники. Рейтинг опубликовал российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Средняя стоимость ночи в Казани — 5315 руб. В среднем гости столицы Татарстана бронируют жилье на четверо суток. Позиции выше заняли Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

Сдача квартиры в Казани на короткий срок приносит владельцам в среднем 108,8 тыс. рублей в месяц, что на 211% выше дохода от долгосрочной аренды, которая составляет 35 тыс. рублей.

Отели у моста Миллениум в Казани получили название Millennium Panorama Hotels. Их планировали открыть к саммиту БРИКС в Казани. Отелю присвоили пять звезд. По словам заместителя премьер-министра Республики Татарстан Шамиля Гафарова, новые отели Millenium palace в Казани были достроены и введены, но когда поняли, что принять гостей получится без них, решили не торопиться.

Зарина Акбирова