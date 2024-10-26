В Казани сдавать квартиры посуточно на 211% выгоднее, чем на долгий срок

Сдача квартиры в Казани на короткий срок приносит владельцам в среднем 108,8 тыс. рублей в месяц, что на 211% выше дохода от долгосрочной аренды, которая составляет 35 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса «Домклик».

Этой осенью средняя стоимость аренды квартиры в Казани составляет около 3,6 тыс. рублей в сутки, и при полной загрузке доход от такой аренды может достигать 108,8 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, долгосрочная аренда приносит около 35 тыс. рублей, что в три раза меньше. В Москве и Санкт-Петербурге также зафиксировали высокую доходность от посуточной аренды — до 141,5 и 108,1 тыс. рублей в месяц соответственно.

Эксперты связывают рост спроса на краткосрочную аренду с увеличением внутреннего туризма и числа командировок.

Ранее сообщалось, что в сентябре средняя цена посуточной аренды студий обходилась в среднем в 2500 рублей, однокомнатных квартир — в 3000 рублей, двухкомнатных — в 3500 рублей, трехкомнатных — в 4000 рублей, а квартир с четырьмя и более комнатами — в 5000 рублей.

Анар Зейналов