Гафаров: отели Millenium palace были достроены, но гостей в отеле размещать не стали
Новые отели Millenium palace в Казани были достроены и введены, но когда поняли, что принять гостей получится без них, решили не торопиться. Об этом на брифинге об итогах проведения саммита БРИКС рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.
«Пусконаладочные работы отелей такого уровня длятся как минимум четыре месяца. Он [раис Татарстана Рустам Минниханов] говорит: "не будем торопиться"»,— подчеркнул господин Гафаров.
Чиновник отметил, что можно было открывать этажи поэтапно, как в башнях Москва-Сити, но решили открыть все сразу после полноценной пусконаладки и перепроверки.