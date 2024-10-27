«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольные команды «Зенита» и «Локомотива» сыграли вничью в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча футбольных клубов в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 1:1.

На 51-й минуте мяч забил нападающий «Зенита» Андрей Мостовой. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счет на 68-й минуте игре.

Гол Батракова позволил ему занять первое место в списке лучших бомбардиров: в рамках чемпионата он забил восемь мячей. На втором месте с семью голами располагается полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, однако он не принимал участия в матче с «Локомотивом» из-за травмы.

«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 30 очками, на его счету девять побед, три ничьи и одно поражение. «Локомотив» находится на третьем месте и набрал 28 очков (девять побед, одна ничья и три поражения).

Подробнее о матче «Зенита» и «Локомотива» — в материале «Ъ» «Гонка преследователей».