В Екатеринбурге на пожаре в СНТ «Березовая роща» погиб человек

В Екатеринбурге загорелись два садовых домика в СНТ «Березовая роща», сообщили в МЧС Свердловской области. На месте пожара нашли погибшего человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром в воскресенье, 27 октября. Прибывшие сотрудники ведомства обнаружили, что загорелись два садовых домика. В течение часа они ликвидировали пожар на площади 130 кв. м.

На месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники. В ходе проливки и разборки конструкций был обнаружен труп человека. Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Ранее житель Тобольска отравился продуктами горения на пожаре в своей квартире. Причиной воспламенения стала непотушенная сигарета.

Анна Капустина