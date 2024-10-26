Житель Тобольска отравился продуктами горения из-за непотушенной сигареты

В Тобольске возникло возгорание в квартире из-за непотушенной сигареты, сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области. Жильца дома доставили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Тюменской области Фото: ГУ МЧС Тюменской области

Пожар произошел в мкр. Центральный в третьем часу ночи 26 октября. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв м., в тушении участвовали 10 человек и три единицы техники. Хозяин квартиры получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.

В тюменском управлении МЧС призвали не курить в постели или сидя в кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В таком положении легко уснуть и спровоцировать возгорание.

Ранее в тюменской деревне Боровлянка во время пожара в доме погибли 30-летняя женщина и 13-летний мальчик. Огонь охватил одноэтажный частный дом, пристрой и веранду, тушением занимались восемь сотрудников и две единицы техники.

Анна Капустина