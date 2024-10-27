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Посол Казахстана подтвердил, что страна получила статус партнера БРИКС

Посол Казахстана в России Даурен Абаев подтвердил, что государство получило статус страны-партнера БРИКС по итогам казанского саммита. Об этом он рассказал ТАСС.

«Пока мы воздержались от подачи заявки на членство, и по этому поводу были определенные, подчеркну, беспочвенные инсинуации в СМИ. Мы готовы поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие нашим национальным интересам», - рассказал Даурен Абаев.

Посол Казахстана в РФ также заявил, что получение статуса государства-партнера — это большой шаг. Даурен Абаев сообщил, что страна будет продолжать следить за развитием БРИКС и укреплять диалог с объединением.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Казахстан не планирует подавать официальную заявку на вступление в БРИКС.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус государств-партнеров объединения. Получение нового статуса Белоруссией подтвердил президент страны Александр Лукашенко.

Диана Соловьёва

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