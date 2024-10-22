В тюменской деревне Боровлянка во время пожара в доме погибли два человека

Прокуратура организовала проверку после пожара в доме многодетной семьи в деревне Боровлянка в Тюменской области, где погибли женщина и ребенок, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

По данным МЧС России, пожар произошел на площади 56 кв. м, огонь охватил одноэтажный частный дом, пристрой и веранду, тушением занимались восемь сотрудников и две единицы техники. Во время тушения пожарными были обнаружены тела 30-летней женщины и 13-летнего мальчика.

В доме жили шесть человек. Отец смог вывести на улицу троих детей, сам получил ожоги и был госпитализирован.

Причина возгорания устанавливается. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности.

Ранее в селе Каскара Тюменской области в пожаре погиб пожилой человек. Возгорание возникло в двухэтажном доме на четыре квартиры, пожар ликвидировали на площади 100 кв. М — огонь затронул две квартиры.

Ирина Пичурина