В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на мотоцикле

В екатеринбургском поселке Горный Щит автомобилист совершил наезд на мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

ДТП произошло в пятницу, 25 октября, около 19:10, по адресу п. Горный Щит, ул. Красная, 34. Предварительно установлено, что автомобиль Subaru Forester двигался по ул. Красная со стороны ул. Ленина в сторону пер. Южный. Совершая поворот налево на ул. Шестерекова, он не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался прямо по встречной полосе.

В аварии пострадал 14-летний подросток, его с различными травмами доставили в больницу. Сотрудники ДПС установили, что несовершеннолетний без разрешения взял ключи от мотоцикла Kayo и поехал кататься, надев мотошлем.

Автомобилем Subaru Forester управлял 56-летний мужчина из Екатеринбурга. Он имеет стаж вождения 9 лет, к административной ответственности из-за нарушения ПДД привлекался 8 раз. На момент аварии он был трезв, сотрудниками полиции он был привлечен к административной ответственности по ст. 12.13 КоАП РФ (несоблюдение очередности проезда).

Сотрудники Госавтоинспекции передали материал по факту нарушения несовершеннолетним в ПДН. В ГИБДД призвали родителей не допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних. Взрослые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Анна Капустина