Дом Топоркова отказались включать в реестр ОКН

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отказалось включать дом Топоркова в реестр ОКН (объектов культурного наследия). Соответствующий документ опубликовали в канале «Том Сойер феста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Отказать во включении выявленного объекта культурного наследия "Дом псаломщика Свято-Духовской церкви Топоркова Николая Петровича", расположенного по адресу: ул. Чернышевского, д. 6, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России»,— говорится в документе. Помимо этого, решением дом Топоркова исключают из перечня ОКН Свердловской области.

Ранее госэкспертиза отказалась признавать дом Топоркова объектом культурного наследия. Согласно акту экспертизы, ом Топоркова «не оказывает какого-либо влияния на формирование и восприятие окружающей застройки», а также «не связан с какими-либо важными историческими событиями, с жизнью или деятельностью какой-либо известной личности».

Напомним, представители строительной компании «Экосистема-СМБ» начали снос дома Топоркова в январе. В феврале здание было признано объектом археологического наследия.

В июне дом псаломщика Топоркова, расположенный на улице Чернышевского, 6, был внесен в список выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на дом Топоркова XIX века в Екатеринбурге. Это решение было принято по иску к уральскому бизнесмену и бывшему директору Уральской ассоциации туризма Максиму Пузанкову, который выступает совладельцем «Экосистемы-СМБ».

Анна Капустина