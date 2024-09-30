Государственный эксперт Ольга Знамина признала необоснованным включение дома псаломщика Топоркова в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН). Акт размещен на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госэкспертиза отказалась признавать объектом культурного наследия дом Топоркова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Госэкспертиза отказалась признавать объектом культурного наследия дом Топоркова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В акте экспертизы уточняется, что дом Топоркова «не оказывает какого-либо влияния на формирование и восприятие окружающей застройки». «Объект не является значимым элементом объемно-пространственной и планировочной структуры улицы Чернышевского. Облик объекта не отражает основные стилевые и конструктивные особенности исторической застройки улицы конца XIX – начала XX века, вследствие чего объект не обладает архитектурно-градостроительной ценностью»,— говорится в экспертизе. Кроме того, в документе сказано, что объект «не связан с какими-либо важными историческими событиями, с жизнью или деятельностью какой-либо известной личности», поэтому он «не обладает исторической и мемориальной ценностью».

При этом акт экспертизы официально еще не принят, общественные обсуждения продлятся до 9 октября.

Напомним, представители строительной компании «Экосистема-СМБ» начали сносить дом Топоркова в январе. В феврале территорию дома Топоркова признали объектом археологического наследия.

В мае стало известно, что Максим Пузанков объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно не уточняется. Затем Ленинский райсуд Екатеринбурга заочно арестовал его.

В июне дом псаломщика Топоркова на ул. Чернышевского, 6 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.

В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на дом Топоркова XIX века в Екатеринбурге. Решение принято по иску в отношении уральского бизнесмена и бывшего директора Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова.

Анастасия Таначева