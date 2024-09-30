Госэкспертиза отказалась признавать объектом культурного наследия дом Топоркова
Государственный эксперт Ольга Знамина признала необоснованным включение дома псаломщика Топоркова в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН). Акт размещен на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия региона.
Госэкспертиза отказалась признавать объектом культурного наследия дом Топоркова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В акте экспертизы уточняется, что дом Топоркова «не оказывает какого-либо влияния на формирование и восприятие окружающей застройки». «Объект не является значимым элементом объемно-пространственной и планировочной структуры улицы Чернышевского. Облик объекта не отражает основные стилевые и конструктивные особенности исторической застройки улицы конца XIX – начала XX века, вследствие чего объект не обладает архитектурно-градостроительной ценностью»,— говорится в экспертизе. Кроме того, в документе сказано, что объект «не связан с какими-либо важными историческими событиями, с жизнью или деятельностью какой-либо известной личности», поэтому он «не обладает исторической и мемориальной ценностью».
При этом акт экспертизы официально еще не принят, общественные обсуждения продлятся до 9 октября.
Напомним, представители строительной компании «Экосистема-СМБ» начали сносить дом Топоркова в январе. В феврале территорию дома Топоркова признали объектом археологического наследия.
В мае стало известно, что Максим Пузанков объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно не уточняется. Затем Ленинский райсуд Екатеринбурга заочно арестовал его.
В июне дом псаломщика Топоркова на ул. Чернышевского, 6 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.
В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на дом Топоркова XIX века в Екатеринбурге. Решение принято по иску в отношении уральского бизнесмена и бывшего директора Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова.