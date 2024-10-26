В Татарстане введено 93% от запланированных объемов жилья

По итогам текущего года в Татарстане введено 2,9 млн кв. м жилья, что составляет 93% годового плана. Об этом сообщил первый заместитель минстроя республики Дамир Шайдуллин, передает пресс-служба раиса Татарстана.

На коммерческое строительство приходится 118 многоквартирных домов общей площадью 734 тыс. кв. м, что составляет почти половину запланированных объемов. В части социальной ипотеки выполнено 78% — сдано 29 из 56 домов общей площадью 126 тыс. кв. м. Недавно в Аксубаево введен дом на 12 квартир для детей-сирот, молодых семей и других нуждающихся категорий.

Индивидуальное жилищное строительство насчитывает 15 262 дома общей площадью 2,06 млн кв. м. Из 621 жилого помещения для детей-сирот заключены контракты на 521 объект, по оставшимся Минземимущество объявило аукцион. Для многодетных семей из 28 выданных сертификатов реализовано 25, суммарно на 2,3 тыс. кв. м жилья.

Также продолжается реализация федеральной программы «Жилье», по которой готовность составляет 87%. В образовательной сфере работы идут на здании для начальных классов в Кукморском районе (выполнено 76%) и на 5 детских садах (88%). В сфере здравоохранения ведутся работы на 4 медицинских объектах из 53 запланированных, готовность составляет 64%. В Казани завершено строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере».

На 28 сентября в Татарстане было выполнено 92% от плана по вводу жилья.

Анар Зейналов