В Татарстане выполнили 92% годового плана по строительству жилья

На 28 сентября в Татарстане выполнено 92 % от плана по вводу жилья. Введено 2,88 млн кв. метров из запланированных 3,15 млн. Об этом сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса Татарстана.

Как отметил министр, по коммерческому строительству введено 47 % запланированного объема — это 110 многоквартирных домов общей площадью 698 тыс. кв. метров.

План по социальной ипотеке выполнен на 78 %: сдано 29 из 56 домов, что составляет 126 тыс. кв. метров.

Программа индивидуального жилищного строительства перевыполнена на 136 %. С начала года построено 15 262 дома общей площадью 2,06 млн кв. метров.

Анар Зейналов