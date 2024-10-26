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Аэропорт Казани обслужил более 500 рейсов в дни саммита БРИКС

С 21 по 24 октября Международный аэропорт Казани имени Тукая принял и отправил более 500 рейсов в период проведения саммита БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

За этот период было обслужено 41 рейс с участием высокопоставленных лиц и 67 рейсов с делегациями стран-участниц. Дополнительно совершено более 18 рейсов, связанных с обеспечением саммита. Среднесуточная интенсивность полетов увеличилась на 37% и составила 119 прилетов и вылетов в сутки, включая регулярные пассажирские рейсы.

25 октября из Казани улетели все иностранные делегации. В Казань прибыли более 5,2 тыс. членов иностранных делегаций, всего город принял 42 официальные делегации. Самой многочисленной стала делегация из Китая, насчитывающая 560 человек.

Анар Зейналов

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