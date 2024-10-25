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Из Казани улетела последняя иностранная делегация

25 октября из Казани улетели все иностранные делегации. Они приезжали для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

«БРИКС завершился. Сегодня отбыли последние гости»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава аппарата Кабмина Шамиль Гафаров на брифинге «Об итогах проведения в Казани саммита глав государств БРИКС 2024 года» рассказал, что в столице Татарстана остались только представители Монголии. Перед вылетом они были на встрече с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Предпоследним улетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сегодня с ним встретился мэр Казани Ильсур Метшин. Антониу Гутерриш пригласил главу города принять участие в одном из заседаний ООН.

В Казань прибыло более 5,2 тыс. членов иностранных делегаций. Всего в Казань приехало 42 официальные делегации. Самой многочисленной стала делегация из Китая, состоявшая из 560 человек.

Диана Соловьёва

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