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Генсек ООН пригласил мэра Казани принять участие в заседании организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина как председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в одном из заседаний ООН. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Сегодня в Казанской ратуше прошла встреча Ильсура Метшина и Антониу Гутерриша. Генсеку ООН провели экскурсию по зданию XIX века и рассказали об истории Казани.

«Рады видеть вас в историческом здании, в Ратуше. Муниципалитеты мира знают вас как большого друга, который поддерживает наше движение. Вы объединяете всех разных нас»,— сообщил мэр Казани.

Антониу Гутерриш поблагодарил Ильсура Метшина на русском языке.

Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+ учредили в июне в Казани. На период становления ассоциации ее главой был назначен Ильсур Метшин. До 2026 года мэр Казани также возглавляет Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления.

Диана Соловьёва

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