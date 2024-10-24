В свердловской школе учительница ударила шестиклассника, СКР начал проверку

В школе №26 Волчанска (Свердловская область) учительница ударила шестиклассника, сообщил портал «Вечерний Карпинск». СКР по региону начал проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На видео, опубликованном изданием, педагог несколько раз толкнула ученика и трижды ударила его по спине. «Как ты доводишь учителей? Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь? Писелявка мелкая»,— сказала учительница.

Кроме того, проверку организовала Свердловская прокуратура. Ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, в том числе получил ли несовершеннолетний телесные повреждения.

Напомним, ранее в Тюмени уволили учительницу школы №63 из-за видео, на котором она оскорбляла учеников. На ролике преподаватель заявила о том, что «ненавидит детей».

Виталий Красиков