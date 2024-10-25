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Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели пропавшего тюменца

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жителя Тюменской области, который ушел из дома и не вернулся, сообщил информационный центр СКР.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В октябре 57-летний житель садового товарищества «Меркурий» ушел в магазин, после чего домой не вернулся. Через две недели его тело с колото-резаным ранением бедра нашли в лесу у деревни Решетникова. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее издание «Тюменская область сегодня» сообщало, что тюменец пропал 7 октября и был найден мертвым 21 октября. Сообщение о его пропаже распространяли в социальных сетях поисковики отряда «ЛизаАлерт».

Ирина Пичурина

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