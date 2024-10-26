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«Почвы крайне истощены, слабый вкус нынешнего краснодарского чая — следствие этих процессов»

Александр Химичев — о проблемах восстановления чаепригодных земель Сочи

Минсельхоз Кубани сообщил, что в Сочи заброшены почти 800 га чайных плантаций. Из них на 375 га сейчас ведется реконструкция с дальнейшим переводом в листосборные площади, а остальные 422 га не подлежат восстановлению. Глава КФХ «Чайная артель “Верхне-Хостинская”», советник мэра Сочи по вопросам чаеводства Александр Химичев рассказал о проблемах чаепригодных земель города.

Александр Химичев

Александр Химичев

Фото: предоставлено автором

«Чай предъявляет высокие требования к почвам и климату произрастания: климат должен быть субтропическим, а почвы кислыми. В СССР это понимали, потому все чаепригодные почвы в районе Сочи были разработаны под плантации либо стояли в резерве. С середины 90-х преобладающая часть чайных плантаций оказалась заброшена. Сегодня часть плантаций уже выведена из оборота и застроена.

В Сочи структуры, получившие их в долговременное пользование, занимаются лишь имитацией чаеводства в надежде вывести постоянно дорожающие приморские земли из сельхозоборота в коммерческое использование. Такие попытки идут постоянно. Даже Генпрокуратура в своих исках по изъятию чайных земель у недобросовестных арендаторов два года назад справедливо указывала на то, что те брали их в аренду, не имея намерений заниматься чаеводством. Об этом же говорит и статистика. Эффективность всех 400 га, находящихся сейчас в использовании, по сравнению с 1991 годом составляет лишь 30%.

В советское время полностью соблюдались агротехники чаеводства, что давало отличный результат — высокие урожаи с малых площадей и высокое качество чайного листа, а как следствие, и чая, из него производимого. Сейчас почвы под чаем крайне истощены. За 30 лет удобрения почти совсем не вносились. Дошло до того, что содержание питательных веществ в листе, включая кофеин, начало падать, поскольку оборот минеральных веществ для питания плантаций нарушен отсутствием подкормок. Слабый вкус нынешнего краснодарского чая — следствие этих процессов, а не особенностей сортов.

Процесс восстановления плантаций в Сочи все же идет. С 2016 года чайным хозяйствам выделяются субсидии на расчистку. К тому же чуть более 100 га за это время введено в оборот. К сожалению, это очень слабый результат. Для сравнения: в соседней Грузии также в 2016 году стартовала программа восстановления чая. Их результат — 1,2 тыс. га восстановленных плантаций на конец 2020 года.

Проблема попыток вывода чайных земель из сельхозоборота не нова и наблюдается не только в РФ, а на всех территориях, где чай растет рядом с теплым морским побережьем. Это и грузинская Аджария, и турецкий Ризе, и даже иранский южный берег Каспия. Однако там этот вопрос решен грамотной политикой защиты ценных земель государством».

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