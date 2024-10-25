Полпред в УрФО Жога включен в состав Совбеза РФ

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога включен в состав Совета безопасности страны. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред в УрФО Артем Жога

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Полпред в УрФО Артем Жога

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

30 сентября глава государства обновил состав Совбеза. Из него был исключен бывший полпред в УрФО Владимир Якушев. 25 сентября он стал сенатором РФ от Тюменской области, тогда же его избрали первым вице-спикером Совета федерации.

Артем Жога был назначен полномочным представителем президента РФ в УрФО указом президента 2 октября. Сегодня, 25 октября, он прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). В аэропорту его встретил губернатор региона Руслан Кухарук.

Полина Хабарова