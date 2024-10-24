Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова спустя месяц работы в СФ сменила комитет

Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) избрана первым заместителем председателя комитета Совета федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента. Ранее, с конца сентября, госпожа Комарова занимала пост первого заместителя председателя комитета СФ по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наталья Комарова была наделена полномочиями сенатора РФ — представителя от правительства Югры 9 сентября. Соответствующее постановление на следующий день после вступления в должность губернатора ХМАО подписал Руслан Кухарук. Госпожа Комарова сменила на посту Эдуарда Исакова, который в августе сообщил об уходе в отставку спустя девять лет работы в СФ. В обновленном составе правительства Югры он занял должность заместителя губернатора по вопросам специальной военной операции (СВО).

Госпожа Комарова возглавляла регион с 2010 года. В мае 2024 года она объявила об уходе с поста и переходе «на другую работу», президент Владимир Путин назначил врио главы региона Руслана Кухарука, который на тот момент занимал пост мэра Тюмени.

Ранее, в 2003–2007 и в 2007–2010 годах, Наталья Комарова занимала должность председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам и природопользованию. Комитет под ее руководством был ответственным за разработку Лесного кодекса РФ, регулирующего отношения в сфере лесопользования.