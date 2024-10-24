Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разработчик электромобиля «Атом» намерен привлечь 19,9 млрд рублей через акции

Компания «Кама», занимающаяся разработкой электромобиля «Атом», собирается привлечь 19,99 млрд руб. путем выпуска новых акций. Среди потенциальных инвесторов — действующие акционеры, а также крупные промышленные и энергетические компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Совет директоров «Камы» решил разместить 547,9 тысячи акций по цене 36,5 тыс. руб. за штуку, что позволит увеличить уставный капитал на указанную сумму. В числе компаний, с которыми планируется разместить акции, числятся такие игроки, как КамАЗ, «Ротек», «Рэнера», ТВЭЛ, а также «Татнефть», Газпромбанк и «Газпром-Медиа Холдинг».

«Кама», основанная в 2021 году, уже привлекла инвестиции от генерального директора КамАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна. В настоящий момент мажоритарным акционером является ООО «Восход», а контрольный пакет акций принадлежит вышеупомянутым инвесторам.

В сентябре компания «Кама», разрабатывающая электрокар «Атом», переехала из Набережных Челнов в Москву.

Планируется, что серийное производство электромобиля «Атом» начнется в 2025 году на заводе «Москвич», при этом объемы производства будут зависеть от предзаказов и могут варьироваться от 5 до 15 тысяч автомобилей в первый год. К 2030 году компания намерена производить около 100 тысяч электромобилей ежегодно.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...