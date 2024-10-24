Разработчик электромобиля «Атом» намерен привлечь 19,9 млрд рублей через акции

Компания «Кама», занимающаяся разработкой электромобиля «Атом», собирается привлечь 19,99 млрд руб. путем выпуска новых акций. Среди потенциальных инвесторов — действующие акционеры, а также крупные промышленные и энергетические компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Совет директоров «Камы» решил разместить 547,9 тысячи акций по цене 36,5 тыс. руб. за штуку, что позволит увеличить уставный капитал на указанную сумму. В числе компаний, с которыми планируется разместить акции, числятся такие игроки, как КамАЗ, «Ротек», «Рэнера», ТВЭЛ, а также «Татнефть», Газпромбанк и «Газпром-Медиа Холдинг».

«Кама», основанная в 2021 году, уже привлекла инвестиции от генерального директора КамАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна. В настоящий момент мажоритарным акционером является ООО «Восход», а контрольный пакет акций принадлежит вышеупомянутым инвесторам.

В сентябре компания «Кама», разрабатывающая электрокар «Атом», переехала из Набережных Челнов в Москву.

Планируется, что серийное производство электромобиля «Атом» начнется в 2025 году на заводе «Москвич», при этом объемы производства будут зависеть от предзаказов и могут варьироваться от 5 до 15 тысяч автомобилей в первый год. К 2030 году компания намерена производить около 100 тысяч электромобилей ежегодно.