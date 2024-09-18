Челнинская компания, разрабатывающая электрокары «Атом», переводит офис в Москву

Компания АО «Кама», разрабатывающая электрокар «Атом», релоцируется из Набережных Челнов в Москву. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ 12 сентября 2024 года, сообщает «Интерфакс».

Производство электромобилей «Атом» планируется начать с 2025 года на московском автозаводе «Москвич», технологическим партнером которого является «КамАЗ». Компания планирует поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

Компания «Кама» была зарегистрирована в августе 2021 года при участии гендиректора «КамАЗа» Сергея Когогина. Позже в состав акционеров вошли «КамАЗ" и «Росатом». Российский фонд прямых инвестиций также участвует в проекте по созданию электрокара. В июне 2024 года фонд сообщил о вложении 2 миллиардов рублей в проект, а в июле объявил о привлечении китайской корпорации XY Group ("Сюань Юань"), с которой будет рассмотрена возможность локализации Атома» в китайском Харбине и создание там R&D-центра.

Анар Зейналов