Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 26–27 октября
24 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых анимационно-игровой хоррор Роберта Моргана «Вуду. Шепот тьмы» и киносказка Александра Войтинского «Огниво». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Вуду. Шепот тьмы
- Режиссер: Роберт Морган
- В ролях: Эшлинг Франчози, Кэолинн Спринголл, Том Йорк, Стелла Гонет, Терика Уилсон-Рид, Бриджитта Рой
- Жанр: ужасы / Великобритания / 93 мин.
- Слоган: «Приоткрой дверь в свои кошмары»
- В прокате: с 24 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Пожалуй, никогда еще отечественные дистрибуторы так не обманывали зрителей с выбором прокатного названия. С тем же самым успехом они могли окрестить фильм Моргана "Дракула. Грохот пустоты" или "Зомби. Шелест листвы". Хотя бы потому, что ни Дракулы, ни Франкенштейна, ни зомби, ни каких-либо колдунов вуду на экране нет и в помине. Прокатчиков можно понять. Кто бы из зрителей соблазнился фильмом с оригинальным названием "Покадровая анимация". Между тем это действительно кино о кино, о нелегком, бессмысленном и, как выясняется, кровавом труде тружеников анимационного искусства».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чертовщина с куклами».
Огниво
- Режиссер: Александр Войтинский
- В ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 106 мин.
- В прокате: с 24 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «И даже странно, что картина не выходит под Новый год — больше всего она похожа именно что на похмельный обед 1 января, когда остатки оливье соседствуют в одной тарелке с куриной ногой, селедкой под шубой и куском торта».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сгущая сказки».
Пришелец
- Режиссер: Иван Соснин
- В ролях: Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Федоров, Ирма Арендт, Василина Маковцева
- Жанр: драма, фантастика / Россия / 78 мин.
- В прокате: с 24 октября
Кинопрокатчик K24: «В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего "дурачка" Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал».
Кара
- Режиссер: Марк Шолерманн
- В ролях: Майкл Уэстон, Алан Джон Бакли, Леннон Сиклс, Рики Уотсон, Джоана Виноградофф
- Жанр: триллер / Германия / 90 мин.
- Слоган: «Все тайное становится явным»
- В прокате: с 24 октября
Кинопрокатчик «МВК»: «Нолан Бентли просыпается посреди густого леса, привязанный к дереву, не помня, как он туда попал. Спасения ждать неоткуда, но он замечает таинственного незнакомца. Мужчина умоляет развязать его, но тот отказывается. Выясняется, что происходящее — кара за совершенные Ноланом преступления».
Встретимся вчера
- Режиссер: Александр Богуславский
- В ролях: Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 82 мин.
- В прокате: с 24 октября
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?»
Подземная бездна
- Режиссер: Луис Прието
- В ролях: Наталия Асахара, Хавьер Гутьеррес, Валерия Соролья, Хави Саес, Франсеск Альбиоль, Аймар Вега
- Жанр: ужасы / Испания / 89 мин.
- Слоган: «Узнай шокирующую тайну самой жуткой подземки в мире»
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм начинается с планов, снятых вверх ногами: Прието пару раз за полтора часа повторит этот вполне бессмысленный прием. Как повторит, кстати, и не менее пошлый прием ухода изображения в кроваво-красный цвет в сценах видений главной героини. Можно разве что сравнить первый из этих приемов с особенностью испанской орфографии — ставить в начале предложений восклицательный знак точкой вниз. Удваивая, что ли, истеричность послания. Чего-чего, а истеричности в "Подземной бездне" хватает».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Поставили на карту метро».
Свидание с монстром
- Режиссер: Анна Кендрик
- В ролях: Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест
- Жанр: драма, детектив / США / 95 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Триллер про маньяка кажется довольно неожиданным выбором для первого режиссерского опыта актрисы, знакомой зрителям по ролям в романтических комедиях. Однако Анна Кендрик берется за тему уверенно и компетентно, показывая, какими страшными последствиями может обернуться стандартная для ромкомов завязка "парень встречает девушку"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Свидания под прицелом».
Анора
- Режиссер: Шон Бэйкер
- В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков
- Жанр: мелодрама, комедия / США / 139 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Дело не только в том, хотя и это важно, что картина "приведена в соответствие с законодательством РФ". Выпускается она в двух версиях — дублированной и субтитрированной, в обеих отсутствует русский мат: он, бедный, или заменен эвфемизмами, или запикан. Это, конечно, процентов на восемьдесят снижает степень прикольности данного зрелища в глазах русскоязычных зрителей. Хотя все равно в нем остается много секса, рэпа, юмора, кутежей в Лас-Вегасе и не до конца убранных из кадра наркотиков, так что скучать не придется. И все равно — это не то кино, что показали и наградили в Канне. Причем не только из-за купюр.
Не надо понимать это заявление буквально. Фильм в своей основе, конечно, тот же самый, но он настолько по-разному воспринимается, как будто речь действительно идет о совсем непохожих кинолентах. Особенно режут глаз "ножницы" восприятия "Аноры" россиянами и американцами (и примкнувшей к последним западной аудиторией)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Природа дна».
Черный чай
- Режиссер: Абдеррахман Сиссако
- В ролях: Нина Мелу, Чан Хань, У Кэси, Майкл Чан, Хуан Вэй, Жаклин Чжу
- Жанр: драма / Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания / 110 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Вообще-то "черный чай" — это не название напитка. Китайская чайная традиция слишком богата, чтобы пользоваться такими вульгарно-европейскими определениями. "Черный чай" — прозвище, которым одарила Айю (Нина Мело), что родом из Кот-д’Ивуара, ее подруга и коллега по чайному магазину Вэй. Имя Вэй, что нам мельком сообщат, одновременно "излучина реки" или "узорчатое облако". Тоже вполне (бес)полезная информация, которая сюжет никак не обогащает. Игровое кино по большому счету снимается не для того, чтобы одарить подробностями чайных церемоний и китайской филологии, а для того, чтобы породить эмоции. А с этим у Сиссако явные проблемы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чай с тройным сахаром»
Спи
- Режиссер: Ю Джэ Сон
- В ролях: Чон Ю Ми, Ли Сон Гюн, Ли Гён Джин, Ким Гук Хи, Ким Джун, Юн Гён Хо
- Жанр: драма, ужасы / Южная Корея / 94 мин.
- В прокате: с 17 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Спи" — дебют Ю Чжэ Сона, ученика Пон Чун Хо, получившего от мастера не только боевое крещение на съемках фильма "Окча" (Чжэ Сон был там помощником режиссера), но и слова похвалы: "Это самый оригинальный хоррор и умнейший дебют из всего, что я видел за последнее десятилетие". Можно не разделять степень восторга, но трудно отрицать, что кино и правда удалось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «И в горе, и в хорроре».