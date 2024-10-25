Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Пожалуй, никогда еще отечественные дистрибуторы так не обманывали зрителей с выбором прокатного названия. С тем же самым успехом они могли окрестить фильм Моргана "Дракула. Грохот пустоты" или "Зомби. Шелест листвы". Хотя бы потому, что ни Дракулы, ни Франкенштейна, ни зомби, ни каких-либо колдунов вуду на экране нет и в помине. Прокатчиков можно понять. Кто бы из зрителей соблазнился фильмом с оригинальным названием "Покадровая анимация". Между тем это действительно кино о кино, о нелегком, бессмысленном и, как выясняется, кровавом труде тружеников анимационного искусства».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чертовщина с куклами».