В мэрии Екатеринбурга прокомментировали критику спикера СФ из-за транспорта

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали критику работы общественного транспорта от председателя Совета федерации (СФ) Валентины Матвиенко. Напомним, она призвала мэра Алексея Орлова «почаще пользоваться общественным транспортом». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, эта отрасль находится на постоянном личном контроле главы города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Алексей Орлов поставил задачу стабилизировать ситуацию, решить накопленную годами проблему и вывести систему общественного транспорта Екатеринбурга из кризисного состояния»,— сказано в сообщении.

В марте Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа, позже ее полноценное начало было перенесено на 1 октября. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое. В рамках изменений власти увеличил штраф за безбилетный проезд и внесли изменения в бюджет города. На заключение брутто-контрактов направят 900 млн руб. областных средств, для заключения концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев — 85 млн руб. В 2025 году на покупку 50 троллейбусов предусмотрено 750 млн руб. Однако в конце сентября господин Орлов сообщил о переносе срока перевода всех перевозчиков на брутто-контракты для реализации транспортной реформы.

По данным администрации, с 1 сентября всем сотрудникам ЕМУП «Гортранс» повысили зарплаты на 30%. Отмечается, что с 2020 года город получил 182 новых автобуса. В 2023 и 2024 годы для уральской столицы приобрели 65 автобусов большой вместительности. Сейчас проходит конкурс на закупку еще 30 единиц (12 из которых особо большого класса).

До конца 2025 года планируется создание Единого центра управления общественным транспортом. Он будет обеспечивать контроль и координацию работы всего перевозочного процесса: от выпуска на линию до отслеживания и регулирования движения подвижного состава на маршрутах в режиме онлайн.

С 2020 года город получил 182 новых автобуса. В 2023 и 2024 годах приобретено 65 автобусов большой вместительности. Объявлен конкурс на закупку еще 30 единиц (12 из которых особо большого класса). К 300-летию Екатеринбурга парк пополнили 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. В ближайшее время планируется закупка еще 50 подобных машин, что позволит обновить троллейбусный парк города почти на 50%.

Полина Хабарова