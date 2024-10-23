В Шумерле ремонт дороги на улице Октябрьской обойдется в 29,9 млн рублей

В Шумерле продолжается ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской. Общая стоимость проекта составляет 29,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Чувашии.

Работы проводятся в три этапа, и их завершение запланировано до 31 мая 2026 года.

Сегодня в Чувашии приняли региональный стандарт транспортного обслуживания населения. Среди ключевых изменений — расширение доли маршрутов с возможностью оплаты проезда проездными документами, сокращение времени поездок и модернизация транспортных средств.

Анар Зейналов