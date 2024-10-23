В Чувашии сократилась задолженность за газ и электроэнергию

Задолженность муниципальных предприятий Чувашии за газ и электроэнергию снизилась. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашской Республики.

На совещании по вопросу финансово-экономического состояния муниципальных унитарных предприятий (МУП) глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что на фоне других регионов ситуация с задолженностью в республике выглядит достаточно неплохо. По его словам, это позволит Чувашии уверенно двигаться вперед и участвовать в государственных программах развития.

На 1 октября задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию сократилась на 29,5% и составляет 341,1 млн руб., из которых 323,38 млн руб. — просроченная задолженность (снижение на 17,3% за год). Долги за природный газ перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» уменьшились на 3,3% и составляют 943,2 млн руб.

За последние три года правительство Чувашии выделило более 434 млн руб. на погашение долгов за газ в нескольких муниципалитетах, включая Алатырь и Шумерлю. Однако вице-премьер республики Михаил Ноздряков отметил, что не все муниципалитеты способны справляться с долгами самостоятельно. Шумерля и Алатырь требуют более детализированного подхода для решения финансовых проблем.

В рамках совещания было поручено разработать план урегулирования долгов по газу и электроэнергии с учетом банкротных процедур и текущего состояния муниципальных предприятий. В среднесрочной перспективе обсуждается модернизация теплосетей и инфраструктуры электроснабжения через национальные проекты и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что муниципальные предприятия не могут быть убыточными постоянно. Необходимо принимать решения — поддерживать их до выхода на самоокупаемость или ликвидировать через слияния и объединения.

Анар Зейналов