Песков опроверг сообщения о «расколе» в БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о имеющем место расколе среди членов БРИКС. Он также отметил, что страны объединения сотрудничают ради собственных интересов, а не «против кого-то».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов, и все проекты — в первую очередь, в сфере экономики, финансов, создания потенциальных совместных инвестиционных платформ — делаются в интересах государств, а не в качестве альтернативы каким-то другим существующим платформам»,— сказал господин Песков в беседе с НТВ.

Вчера, 22 октября, Bloomberg сообщило, что власти Индии выступают против дальнейшего расширения БРИКС. Как сказал собеседник агентства, страна не хочет, чтобы БРИКС превратился в антиамериканскую коалицию. Аналогичную позицию, по данным Bloomberg, занимают Бразилия и ЮАР. МИД Индии сообщения о нежелании страны расширять БРИКС опроверг.

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС. В нем принимают участие более 30 государств. На полях саммита президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи господин Моди подчеркнул, что Индия выступает за урегулирование военного конфликта на Украине и готова оказать этому содействие.

О первом дне саммита — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».