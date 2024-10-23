МИД Индии опроверг сообщения о нежелании страны расширять БРИКС

Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри опроверг сообщение Bloomberg о том, что его страна выступает против расширения БРИКС. Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что Индия не хочет, чтобы БРИКС превратился в антиамериканскую коалицию. По словам господина Мисри, при расширении организации в прошлом году Индия была в центре этого процесса.

«Был вопрос о том, если я правильно вас понял, что есть впечатление, что Индия выступает против расширения БРИКС. Я думаю, что это совершенно неуместное и ошибочное впечатление. В прошлом году, когда БРИКС расширялся, мы были в самом центре этого процесса и очень тесно в нем участвовали»,— сказал он во время брифинга в Казани, где проходит саммит БРИКС (цитата по «РИА Новости»).

В публикации Bloomberg утверждалось, что Индия выступает против дальнейшего расширения БРИКС, но поддерживает стратегию увеличения числа стран—партнеров объединения. Неназванные индийские чиновники заявили агентству, что индийские власти опасаются превращения БРИКС в коалицию, которой будут управлять Россия и Китай. Bloomberg уже публиковало подобные сообщения летом 2023 года. Тогда агентство писало со ссылкой на чиновников, что Индия и Бразилия выступают против расширения БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии. Индийские власти опровергли это.

Сейчас в БРИКС входят девять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит объединение. На нем присутствует среди прочих премьер-министр Индии Нарендра Моди. С ним президент России Владимир Путин сегодня провел встречу.

О саммите БРИКС — в материале «Ъ» «БРИКС сближает Индию и Китай».