Премьер-министр Армении приедет на саммит БРИКС 24 октября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует завтра вылететь в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом рассказали в Telegram-канале Sputnik со ссылкой на источники.

Никол Пашинян будет участвовать во второй части саммита в формате БРИКС+. Основная часть гостей прилетает на встречу глав государств 23 октября. Сегодня в Казань прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ранее ТАСС сообщили, что Армения пока не планирует становиться членом БРИКС.

Диана Соловьёва