Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер-министр Армении приедет на саммит БРИКС 24 октября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует завтра вылететь в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом рассказали в Telegram-канале Sputnik со ссылкой на источники.

Никол Пашинян будет участвовать во второй части саммита в формате БРИКС+. Основная часть гостей прилетает на встречу глав государств 23 октября. Сегодня в Казань прибыли президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ранее ТАСС сообщили, что Армения пока не планирует становиться членом БРИКС.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...