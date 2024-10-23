Уфимская компания получила кредит на производство зарядных электростанций

ООО «Соединительные электрические технологии» при поручительстве Гарантийного фонда Башкирии получила заем на 20 млн руб. в НКО «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» на производство зарядных электростанций, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» сумма обеспечения составила 14 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компания является разработчиком, производителем и поставщиком электрических зарядных станций. Гарантийные средства были вложены в новый проект по производству зарядных станций для электротранспорта «Аттар», которые сокращают время зарядки как одного, так и трех электромобилей одновременно.

«Благодаря поддержке Гарантийного фонда мы смогли получить заем по льготной ставке в размере 1% годовых. Планируем направить средства на приобретение и установку технологического оборудования, необходимого для запуска зарядных электростанций в серийное производство, а также на покупку расходных материалов, сырья и комплектующих, — рассказал директор ООО «СЭТ» Марат Мингазов.

ООО «Соединительные электрические технологии», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в октябре 2017 года. По 20% уставного капитала у Игоря Иванова, Олега Рылкова, Ильшата Файзуллина, 17,5% — у Гайрата Булатова, 7,5% — у Марата Мингазова. В 2023 году убыток компании составил 209 тыс. руб.

Майя Иванова