«РИА Новости»: замглавы политбюро «Хамаса» прибыл в Москву

Замглавы политбюро палестинского движения «Хамас» Муса Абу Марзук начал визит в Москву, сообщил дипломатический источник «РИА Новости». Утверждается, что у него запланированы встречи с российскими официальными лицами. С какими именно, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муса Абу Марзук

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Муса Абу Марзук

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Это пятый визит Мусы Абу Марзука в Москву с начала войны в секторе Газа. В последний раз он приезжал в Россию в июне. Тогда одной из тем переговоров стала судьба находящихся в плену у палестинской организации двух российских граждан — Александра Лобанова и Александра Труфанова, также имеющих гражданство Израиля. Замглавы политбюро «Хамаса» говорил, что движение не готово освобождать россиян до достижения договоренностей о прекращении огня с Израилем. Израильские военные обнаружили тело господина Лобанова в начале сентября.

Подробнее о последнем визите — в материале «Ъ» «"Хамас" никого не выдал».